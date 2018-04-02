بكين ترد على واشنطن وتفرض رسومًا جمركية على 128 منتجًا أمريكيًا

وكالات:فرضت الصين على 128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة، بما فيها الفواكه ولحم الخنزير، رسوما جمركية بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك ردا على الضرائب التي فرضتها واشنطن على الصادرات الصينية من الصلب والألومنيوم، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.وأعلنت وز

وكالات:

فرضت الصين على 128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة، بما فيها الفواكه ولحم الخنزير، رسوما جمركية بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك ردا على الضرائب التي فرضتها واشنطن على الصادرات الصينية من الصلب والألومنيوم، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

وأعلنت وزارة المالية الصينية أن الصين فرضت تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25% على 128 منتجا أمريكيا من بينها لحوم الخنازير المجمدة بالإضافة إلى النبيذ وفواكه معينة والمكسرات ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمونيوم والصلب.

وسيبدأ سريان قائمة الرسوم الجديدة اليوم الاثنين وهي تعادل قائمة بالتعريفات المحتملة نشرتها الصين في 23 مارس.