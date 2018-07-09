بكين تبدأ تقليص استيرادها من فول الصويا والقطن الأمريكيين

خالد بدر الدينفى تصعيد جديد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قررت حكومة بكين تخفيض وارداتها من محصول فول الصويا الأمريكى بمقدار 60 ألف طن إلى 306 آلاف طن خلال الموسم الحلى الذى ينتهى فى 31 أغسطس ، ثم تخفيضها مرة أخرى بنحو 66 ألف طن خلال العام القادم.وقامت السفن الأمريكية المحملة

خالد بدر الدين

فى تصعيد جديد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قررت حكومة بكين تخفيض وارداتها من محصول فول الصويا الأمريكى بمقدار 60 ألف طن إلى 306 آلاف طن خلال الموسم الحلى الذى ينتهى فى 31 أغسطس ، ثم تخفيضها مرة أخرى بنحو 66 ألف طن خلال العام القادم.

وقامت السفن الأمريكية المحملة بصادرات فول الصويا والقطن بتغيير اتجاهها من موانى الصين إلى موانى باكستان وبنجلاديش وفيتنام بعد أن قررت بكين تخفيض وارادتها كذلك من القطن الأمريكى وفرضت رسوما بنسبة %25 عل شحنات الفول الصويا والقطن السيارات والمأكولات البحرية أمريكية المنشأ.

وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أن 120 ألف طن من فول الصويا كانت متجهة أصلا من الموانئ الأمريكية إلى الصين غيرت اتجاهها هذا الأسبوع ومنها حوالى 60 ألف طن فى طريقها الآن إلى باكستان والكمية الباقية ستتجه إلى بنجلاديش.

وأكدت سجلات الوزارة أن الصين ما زالت متعاقدة على شراء 771 ألف طن من فول الصويا خلال السنة التسويقية الحالية و1.39 مليون طن فول صويا خلال السنة التسويقية المقبلة.

وأدى تقليص الصين لشراء فول الصويا إلى انخفاض أسعار العقود المستقبلية لهذا المحصول فى بورصة شيكاغوالتجارية، ما ساعد على اجتذاب دول أخرى لشرائه بأسعار رخيصة لدرجة أنه تم التعاقد على شراء 1.02 مليون طن فى نهاية الأسبوع فقط بزيادة أكثر من الضعف عن نفس الفترة من العام الماضى.

ومع نهاية الأسبوع الماضى بدأت واشنطن تنفيذ الرسوم الجمركية على الشريحة الأولى من واردات الولايات المتحدة من الصين التى تبلغ قيمتها حوالى 34 مليار دولار وسيتم فرض جمارك أخرى على منتجات صينية بقيمة 16 مليارا فى غضون أسبوعين، ما جعل حكومة بكين تلجأ إلى فرض جمارك مماثلة على الواردات الأمريكية بدأت بفول الصويا، وفقا لما نشرته وكالة بلومبرج.

كما أعلن الرئيس ترامب استهدافه فرض جمارك على منتجات صينية أخرى بقيمة 500 مليار دولار ليزيد من حدة الحرب التجارية بين البلدين، وتنتقل إلى بقية دول العالم لدرجة أن روسيا أعلنت بدورها فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 25 و%40 على واردات بعض السلع الصناعية الأمريكية ردا على رسوم فرضها ترامب على واردات الصلب بحوالى %25 والألومنيوم بنسبة %10 كما حذرت موسكوأيضا من أنها تدرس المزيد من الإجراءات الانتقامية لتنضم إلى الصين.

وتسعى شركات البترول الأمريكية إلى تصدير منتجاتها إلى دول أخرى ومنها الهند بعد تصاعد التوترات التجارية مع الصين أكبر مستورد لها لأن محطات تكرير البترول الصينية لن تشترى البترول الأمريكى الذى ستصبح أسعاره مرتفعة بعد أن تفرض بكين رسوما جمركية عليه.

ويرى سكوت كينيدى رئيس قسم الدراسات الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن أن تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم سيزيد من حدة النزاع الاقتصادى والسياسى وقد يمتد إلى حرب تجارية عالمية تستغرق شهورا طويلة قبل أن تعود الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات.

من ناحية أخرى أعلن وزير المالية الفرنسى برونولومير الأحد أن على الولايات المتحدة أن تتوقع رد فعل قويا وموحدا من أوروبا فى حال فرض أى زيادات أخرى للرسوم الجمركية.

وقال إنه إذا حدثت زيادة فى الرسوم الجمركية هذا الأسبوع على صناعة السيارات مثلا، فإن رد فعل الاتحاد الأوروبى سيكون موحدا وقويا بما يظهر أن أوروبا قوة موحدة وذات سيادة.