بكين تبدأ تحقيقا يتعلق بحانة يعتقد أنها مصدر أحدث تفش لـ«كورونا»

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء أن السلطات في العاصمة الصينية بكين بدأت تحقيقا يتعلق بحانة تفتح أبوابها على مدار الساعة ويعتقد أنها مركز تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19 ” أسفرت عن مئات الإصابات على مدى الأيام القليلة الماضية.

وقالت صحيفة “بكين ديلي” الصينية الحكومية إن فريقا مشتركا من عدة إدارات حكومية سيتعاون في التحقيق والتعامل مع حانة هيفن سوبر ماركت “على نحو سريع وصارم وجاد”.

وأضافت الصحيفة أنه يجري فحص جميع الحانات والنوادي الليلية ومقاهي الإنترنت وغيرها من أماكن الترفي، وقالت إنه يجري إغلاق كل أماكن الترفيه الموجودة في أماكن تحت الأرض و”تشديد” أعمال مكافحة الجائحة.

وتواجه السلطات ضغوطا بسبب التفشي المرتبط بالحانة، ما يعني أن ملايين السكان يواجهون احتمال الخضوع لفحص إجباري، في حين قد يخضع الآلاف لإجراءات إغلاق بعد أيام فحسب من إنهاء المدينة إجراءات إغلاق جزئية استمرت لأكثر من شهر.

وقالت السلطات إن المصابين في أحدث تفش يعملون أو يعيشون في 14 من أحياء المدينة البالغ عددها 16.

وبدأ حي تشاويانج، أكبر أحياء بكين والذي تقع يه الحانة المذكورة، أمس الإثنين حملة فحص شاملة تستمر ثلاثة أيام للسكان البالغ عددهم قرابة 3.5 مليون نسمة.

إصابات كورونا في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء إن بر الصين الرئيسي سجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، منها 95 إصابة مصحوبة بأعراض و135 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 220 إصابة جديدة، منها 89 إصابة مصحوبة بأعراض و131 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 224977 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

ورصدت العاصمة بكين 42 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 29 في اليوم السابق، و32 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 22 إصابة في اليوم السابق.

كما رصدت شنغهاي ثلاث إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 11 إصابة في اليوم السابق، و14 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 26 في اليوم السابق.

إصابات كورونا في العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 532.65 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و718971.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.