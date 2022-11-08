بكمية 14780 قنطاراً.. 12 كياناً تفوز بمزاد أقطان الفيوم

اقتنصت 12 شركة 14780 قنطار قطن بمزاد الفيوم أمس، وبأسعار تراوحت من 3515 إلى 3620 جنيهًا، لصنف جيزة «95».

كشفت مصادر لـ«المال» أن شركة الإخلاص استحوذت على 3044 قنطارًا، و«مصر» 2941، و«أبو مضاوى» 2322، وألكان 1215، و«أم القرى» 440، و«دلتا مصر» 451، و«المتحدة» 636 و«العمدة» 688، و«المجد» 1274، و«الفيوم» 843، و«أجرى فوود» 923، و«النيل» 422 قنطارا.

وأشارت المصادر إلى أن هناك صعودًا فى سعر القنطار أمس، بقيمة تراوحت من 420 إلى 475 جنيهًا، مقارنة بمزاد نهاية أكتوبر الماضى الذى سجلت خلاله ما بين 3200 إلى 3040 جنيهًا.

وبلغ أعلى سعر بالمزادات فى الوجه القبلى نحو 5295 جنيهًا للقنطار فى أول مزاد بالفيوم يوم 7 سبتمبر الماضى، مقابل 6000 جنيه فى الوجه البحرى بالشرقية خلال نفس الفترة.

بينما سجل أدنى سعر فى المنيا بقيمة 3000 جنيه للقنطار نهاية أكتوبر الماضى و3465 فى البحيرة.

يذكر أن أسعار القطن ارتفعت خلال الأسبوع الحالى، فى الوجهين البحرى والقبلى، مدفوعة بزيادة قيمته العالمية وأدى ذلك إلى زيادة السعر الافتتاحى للمزادات بنسبة %15.

وكشفت المصادر أن منحنى سعر القطن بدأ يعود لمستوياته منذ بداية الموسم خاصة فى الوجه البحرى، بعدما سجل فى مزاد الدقهلية السبت الماضى 4500 جنيه لصنف جيزة 94، ومن المرتقب أن يتخطى حاجز 5000 قريبًا .

وأضافت المصادر أنه تم تنظيم «مزاد الفيوم» أمس فى 37 نقطة تجميع بمراكز أطسا ومنيا الحيط وسنورس وأبشواى والروضة ويوسف الصديق وطامية والحادقة ودسيا.