«بكميات قيمتها 8 ملايين جنيه».. الداخلية تكشف تفاصيل سقوط عصابة «تجارة الآيس» في الجيزة

قالت وزارة الداخلية -اليوم السبت- إن يقظة قوة أمنية قادت رجال الشرطة إلى ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس قدرت قيمتها بمبلغ 8 ملايين جنيه.

تعود التفاصيل إلى تمكن قوة أمنية معينة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين “يحملان جنسية أجنبية” – مقيمان بمحافظة الجيزة- أثناء استقلالهما سيارة “مستأجرة” وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس وزنت 6 كيلو جرامات تقدر قيمتها بمبلغ 8 ملايين جنيه، عملات أجنبية.

وبتطوير مناقشة المتهمين، وبتكثيف التحريات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مصدر تحصلهما على المواد المخدرة، شخص “يحمل جنسية إحدى الدول”، ويعاونه في نشاطه الإجرامي آخر “يحمل جنسية ذات الدولة”، مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، سيارتين.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وأن أحدهما هو مصدر تحصل المتهمان المضبوطان على المضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف التواجد الأمني بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.