«بكميات أكبر من المطلوبة».. أحمد العزبي: توفير الأدوية المستخدمة لعلاج «كورونا» بالصيدليات خلال أسبوع

بعد نقص العديد من الأدوية بالسوق نتيجة الإقبال عليها

أكد الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية أنه سيتم توفير مختلف الأدوية المستخدمة في بروتوكولات علاج فيروس كورونا في مختلف الصيدليات خلال أسبوع وبكميات أكبر من المطلوبة، وذلك بعد نقص العديد من الأدوية بالسوق نتيجة الإقبال عليها.

وقال العزبي في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر: بعون الله خلال أسبوع سيتم توفير كل هذها الأدوية بشكل كبير، وأكثر مما هو مطلوب كمان في الصيدليات.. فيه كميات كبيرة من الادوية دي ماكنش عليها طلب وفجأة أصبح عليها طلب كبير.. الحمد لله احنا عدينا الفترة الانتقالية اللي حصل فيها نقص الأدوية بالصيدليات بسبب الإقبال على أنواع معينة زي الباراسيتامول والبانادول.

وأكد العزبي أن الشركات المنتجة للأدوية بدأت بالفعل تكثيف عمليات الإنتاج بعد اجتماعها مع وزيرة الصحة مؤخرًا، مشيرا إلى أن جانبًا من تلك الدوية التي تشهد إقبالًا لم يكن عليها طلب كبير قبل أزمة كورونا، وبعض الصيدليين لم يكونوا على علم بأسمائها نتيجة انعدام الطلب عليها.

وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أقر بوجود نقص في الأدوية المستخدمة التي تساعد في علاج كورونا بالصيدليات نتيجة الإقبال عليها، لكنه شدد على أنها متوافرة بشكل كبير لدى وزارة الصحة، ومتاحة لكل المصابين الذين يتم تسجيلهم بشكل يومي.

«الصحة» تناشد المواطنين بعدم سحب كميات كبيرة من أدوية المناعة دون احتياج

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات في محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة، اليوم الإثنين، بحضور عددٍ من قيادات الوزارة، وذلك بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت التفتيش الصيدلي بتكثيف المرور على جميع الصدليات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان عدم تخزينها.

كما ناشدت الوزيرة المواطنين بعدم سحب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالمناعة دون جدوى.

وأشار “مجاهد” إلى أنه يتم صرف الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حسب الحالة الصحية للمرضى، موضحًا أنه يتم تصنيف الأدوية ببروتوكولات وفقًا لثلاثة مستويات هي: (الحالات المتواجدة بالمستشفيات، والمخالطين للحالات الإيجابية، والحالات الإيجابية التي تخضع للعزل المنزلي).

وأضاف “مجاهد” أن الوزيرة أشادت خلال الاجتماع بآلية صرف حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين والحالات الإيجابية الذين يخضعون للعزل المنزلي، من خلال 5400 وحدة صحة و1000 قافلة طبية بجميع محافظات الجمهورية.

مشيرًا إلى التوسع في عدد المستشفيات إلى 376 مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

مصر تسجل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه خرج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.