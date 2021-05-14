بكل اللغات.. شيخ الأزهر يدعو قادة العالم لمساندة الشعب الفلسطيني

أطلق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني، بكل لغات العالم.

وكتب شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته”.

وأضاف شيخ الأزهر خلال الرسالة التى كتبها بكل اللغات: “أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام”.

وتابع: “أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته”.