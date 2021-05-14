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بكل اللغات.. شيخ الأزهر يدعو قادة العالم لمساندة الشعب الفلسطيني

شيخ الأزهر كتب رسالة بكل لغات العالم
المال - خاص 9:38 م, الجمعة, 14 مايو 21 9:38 م, الجمعة, 14 مايو 21

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أطلق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني، بكل لغات العالم.

وكتب شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته”.

وأضاف شيخ الأزهر خلال الرسالة التى كتبها بكل اللغات: “أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام”.

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وتابع: “أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته”.

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بقلم المال - خاص

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