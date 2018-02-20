بكري ينفي ترحيبه بصفقة الغاز مع إسرائيل

ياسمين فواز نفى مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، صحة التويتة التي نشرت على لسانه، حول الترحيب بصفقة الغاز بين إحدى الشركات المصرية الخاصة وإسرائيل، مشيرا إلى أن التويتة مزورة، وسيتخذ الإجراءات القانونية حيال المزورين. وقال بكري إن موقفه المبدئي والثابت هو ضد أي شكل من أشكال التعاون أو التط

ياسمين فواز



نفى مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، صحة التويتة التي نشرت على لسانه، حول الترحيب بصفقة الغاز بين إحدى الشركات المصرية الخاصة وإسرائيل، مشيرا إلى أن التويتة مزورة، وسيتخذ الإجراءات القانونية حيال المزورين.



وقال بكري إن موقفه المبدئي والثابت هو ضد أي شكل من أشكال التعاون أو التطبيع مع العدو الصهيوني.