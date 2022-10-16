بكري ينتقد السياسة الأمريكية ويطالب بخطوات تدعم العالم متعدد الأقطاب

انتقد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ، السياسة الأمريكية التي تتلاعب بملف حقوق الإنسان، داعيا لاتخاذ سياسات تدعم العالم متعدد الأقطاب.



وقال عضو مجلس النواب خلال بيان عاجل ألقاه في الجلسة العامة اليوم الأحد : “دأبت الإدارة الأمريكية على الإساءة لسمعة مصر وتوظيف ملف حقوق الإنسان على غير الحقيقة”، مشيرًا إلى بيان صدر الشهر الماضي، بشأن خصم من المعونة الأمريكية بسبب تجاوزات ملف حقوق الإنسان في مصر.



وأضاف بكري “ملف الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان به كثير من التجاوزات”، واستعرض جهود مصر في ملف حقوق الإنسان.

وأشار إلى إصدار الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وتحسين أوضاع السجون التي شهدت إصلاحات “واشنطن لا تمتلكها”، بحسب قوله.



كما لفت بكري إلى تهديد المملكة العربية السعودية بالعقوبات بعد قرارها بشأن خفض البترول .

وقال بكري: “لا يجب بأي حال من الأحوال الصمت”، الأولى بالإدارة الأمريكية أن تنظر للمرآة، كما لفت إلى صمت الولايات المتحدة الأمريكية عما يحدث في فلسطين وسوريا.

وأشاد بدور روسيا في فضح الإدارة الأمريكية، وقال: “دورنا دعم عالم متعدد الأقطاب ولا تكون سياستنا مع طرف واحد”.