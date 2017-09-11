بكري يفجر فساد نواب تأشيرات الحج

ياسمين فوازفي تطور سريع لتصريحات عدد من رؤساء وملاك الشركات السياحية بشأن بيع عدد من أعضاء مجلس النواب التأشيرات التي حصلوا عليها مقابل ٥٠ ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، تقدم النائب البرلماني مصطفى بكري بطلب فتح تحقيقات عاجلة بمجلس النواب للوقوف على الأعضاء الضالعين في التهم الموجهة إليهم.وجاء نص ال

ياسمين فواز

في تطور سريع لتصريحات عدد من رؤساء وملاك الشركات السياحية بشأن بيع عدد من أعضاء مجلس النواب التأشيرات التي حصلوا عليها مقابل ٥٠ ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، تقدم النائب البرلماني مصطفى بكري بطلب فتح تحقيقات عاجلة بمجلس النواب للوقوف على الأعضاء الضالعين في التهم الموجهة إليهم.

وجاء نص المذكرة التي تقدم بها لنائب مصطفى بكري كالتالي: “ترددت معلومات من خلال بعض أصحاب الشركات السياحية التي حصلت على تأشيرات مخصصة للسادة أعضاء مجلس النواب بقيامهم بشراء بعض التأشيرات بقيمة خمسين ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، ونظرا لخطورة ما يتردد وما يمكن أن يلحق بأعضاء المجلس من إساءة لسمعتهم خاصة وأن أحدهم هو السيد عماد الدين حسين شعبان صاحب شركة “أموزيس”، تحدث معي وطلب ضرورة فتح تحقيق في مجلس النواب للإدلاء بأقواله، وتقديم الأدلة الكاملة التي تثبت تورط البعض، حيث حصل وحده على 90 تأشيرة من بعض النواب مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ونظرا لخطورة هذه المعلومات وما يمكن أن تعكسه على صورة البرلمان باعتباره صورة من أخطر صور الفساد تمس البرلمان وأعضاءه المنوط بهم التشريع والرقابة.

لذلك أتقدم إليكم بهذا الطلب راجيا فتح تحقيق عاجل في هذه القضية الخطيرة حفاظا على صورة المجلس وسمعة أعضائه.

واكد بكري في تصريحات خاصة أن الأمر غاية في الخطورة، ويحمل اتهامات غاية في الأهمية، وعلى المجلس ورئيسه ضرورة التصدي لمثل هذه الأفعال التي تسيء للمجلس وأعضائه.