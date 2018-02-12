بكري يطالب بوقف برنامجي أبلة فاهيتا وSNL نهائيا

ياسمين فوازتقدم النائب مصطفي بكري ببيان عاجل موجه إلي رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار، حول التجاوزات الإعلامية في حق المجتمع، مؤكدا أن بعض البرامج التي تبثها عدد من الفضائيات المصرية دأبت علي انتهاك كل القيم والأعراف المجتمعية من خلال تقديمها منتجا يحوى الإساءة للمرأة المصرية والمجتمع المصرى، من خل



ياسمين فواز

تقدم النائب مصطفي بكري ببيان عاجل موجه إلي رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار، حول التجاوزات الإعلامية في حق المجتمع، مؤكدا أن بعض البرامج التي تبثها عدد من الفضائيات المصرية دأبت علي انتهاك كل القيم والأعراف المجتمعية من خلال تقديمها منتجا يحوى الإساءة للمرأة المصرية والمجتمع المصرى، من خلال الإيحاءات الجنسية وإهدار كل القيم وتشويه صورة مصر في الخارج.

وأشار بكرى في بيانه العاجل إلي أن من ضمن تلك البرامج “SNL” بالعربي الذي يذاع أسبوعيا علي قناة one، خاصة الحلقة المذاعة السبت الماضي والتي تضمنت إساءة متعمدة لقيم المجتمع وأخلاقياته، عندما قدم مشهدا تمثيليا في إحدى العمارات يعكس خيانة كل الزوجات القاطنات في العمارة لأزواجهن، متضمنا ألفاظا يعاقب عليها القانون، حتي أن زوج إحداهن – ويعمل محاميا – تخونه مع 3 رجال، ويسألها “بتخونيني مع مين تاني يا سها”، فترد “مع القاهرة كلها”.

وأوضح البيان أن الأمر نفسه ينطبق على برنامج “أبلة فاهيتا” الذي يقدم حلقات تتضمن إيحاءات جنسية صارخة، مهددا كل ثوابت المجتمع، وكأن هذه البرامج تخصصت في تشويه سمعة مصر والإساءة لشعبها، وفقا لما جاء في نص بيانه.

وطالب بكرى الحكومة والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من هذه البرامج التي تبث سمومها في وقت تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب وتتعرض فيه لمؤامرة من الداخل والخارج، داعيا لوقف هذه البرامج نهائيا وعدم السماح لها بالبث مرة أخرى احتراما للدستور والقانون وقيم المجتمع ومراعاة لمصالح الدولة في حماية شعبها من مخاطر حروب الجيل الرابع التي تستهدف المجتمعات وتسعي إلي انهيارها أخلاقيا وأمنيا.