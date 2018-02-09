بكري يطالب بمساندة الجيش فى محاربة الإرهاب

ياسمين فوازطالب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، بتخصيص جلسة الأحد المقبل لمساندة العملية التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون في مواجهة الإرهابيين والعناصر الإجرامية التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.وأكد بكري أن هذه العملية تأتي وفاء للعهد الذي قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي علي نفسه بحماية البلاد



ياسمين فواز

طالب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، بتخصيص جلسة الأحد المقبل لمساندة العملية التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون في مواجهة الإرهابيين والعناصر الإجرامية التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد بكري أن هذه العملية تأتي وفاء للعهد الذي قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي علي نفسه بحماية البلاد وأمنها واستقرارها، واستنادا إلي التفويض الشعبي الذي منحه الشعب للرئيس في ٢٦ يوليو ٢٠١٣ لمواجهة الإرهاب وحماية الدولة.

وقال بكري إن مجلس النواب بصفته الممثل عن الشعب المصري يجب أن يعبر عن موقفه سندا للقوات المسلحة في حربها الشاملة ضد الإرهاب.