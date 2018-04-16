بكري يطالب باستدعاء 4 وزراء لمناقشة الاضطربات النفسية بمصر

ياسمين فواز:تقدم النائب مصطفي بكرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزراء الصحة والتعليم والتخطيط والتضامن الاجتماعي بشأن إعلان الامانة العامة لوزراة الصحة والسكان عن الانتهاء من أول مسح قومي للصحة النفسية ومعدل انتشار الاضطرابات النفسية في مصر.وأكد بكرى فى طلبه أن النتائج ا

ياسمين فواز:

تقدم النائب مصطفي بكرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزراء الصحة والتعليم والتخطيط والتضامن الاجتماعي بشأن إعلان الامانة العامة لوزراة الصحة والسكان عن الانتهاء من أول مسح قومي للصحة النفسية ومعدل انتشار الاضطرابات النفسية في مصر.

وأكد بكرى فى طلبه أن النتائج التى تضمنها التقرير خطيرة وتنبىء بمشاكل نفسية وصحية عديدة إذا أكدت الدراسة التى اجريت فى كافة المحافظات على عدد من النتائج المثيرة للقلق وهي أن معدل الاصابة بالاضطرابات النفسية التى اجريت على 22 ألف أسرة فى كافة المحافظات بلغت حوالى 25%.

واوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن النتائج اشارت إلى أن الاضطرابات الاكثر انتشارا هي اضطرابات الاكتئاب بمعدل (43.7%) وبعدها تأتى اضطربات تعاطي المخدرات بنسبة (30%)، مضيفا أن انتشار الاضطرابات النفسية في الريف يأتى بنسبة أكبر عن الاضطرابات في المناطق الحضرية.

وأوضح بكرى أن نسبة الاضطرابات النفسية في محافظة (المنيا)بشمال الصعيد هي الاعلي مقارنة بالمحافظات الاخرى ، مشيرا إلى أن الدراسة كشفت عن وجود اسباب لحالات الاضطرابات النفسية من بينها الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغياب تربية الارشادية وحدوث المشاكل الاسرية وغيرها من الأسباب.

وطالب بمناقشة طلب الإحاطة بحضور وزراء الصحة والتعليم والتخطيط والتضامن الاجتماعي نظرا لحطورة هذه الاوضاع وماكشفت عنه الدراسة البحثية.