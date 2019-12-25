بكري :الرئيس أكد صعوبة إجراء 3 انتخابات مرة واحدة

كشف الإعلامي مصطفي بكري ، عضو مجلس النواب عن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صعوبة إجراء انتخابات المحليات والنواب والشيوخ في وقت واحد ، رغم تأييده لإجراءها في عام واحد .

جاء ذلك ردا على تسائل بكري للرئيس على هامش افتتاح مشروع الثروة الحيوانية في الفيوم، اليوم الأربعاء.

السيسي يطالب بحوار مجتمعي بشأن انتخابات المحليات

وقال بكري في تصريحات :” سألت الرئيس السيسي عن مدى قدرة الدولة على إجراء 3 انتخابات في عام واحد ومدى صعوبة إجراء المحليات مع الشيوخ والنواب رغم كونها استحقاق دستوري”.

وتابع: الرئيس السيسي طالب بإجراء حوار مجتمعي لعرض كل وجهات النظر حول انتخابات المحليات.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة الفيوم، يأتى على رأسها مجمع الإنتاج الحيواني.

واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي عن المجمع وكيفية إنشائه والطاقة الإنتاجية التى يعمل بها، وآليات العمل الحديثة فيه، وإنشائه على أحدث الوسائل الحديثة فى هذا المجال‪.‬

السيسي يؤكد طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة

واكد الرئيس على طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية قائلا: “شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده اتحنا الفرصة لكل القطاعات”، مشيرا إلى أن كل المشروعات التى يتم افتتاحها متاحة لمشاركة القطاع الخاص رغم بدء إنتاجها وتشغيلها”.

أهمية البحيرات

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء: “بقول الكلام ده وبقوله لينا كلنا ولكل اللى بيسمعنا بحيرة قارون مساحتها أكثر من 50 ألف فدان ولو استمرينا على الوضع ده إحنا كده بنخسر هذه البحيرة تماما.. الدولة معنية باستعادة كل البحيرات سواء اللى على البحر المتوسط وبحيرة ناصر اللى فى أسوان .. مفيش عائد مباشر للمواطنين عليه، لكن هناك عائد كبير للدولة بعودة البحيرات للخدمة والإنتاج”.