بكري: الحكم على قتلة هشام بركات يفيد ضرورة حجب المواقع

ياسمين فواز:قال النائب مصطفي بكري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الحكم الصادر اليوم السبت، من محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق ٣١ متهما للمفتي في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، بعث عدة رسائل مفاداها ضرورة حجب المواقع الإلكترونية المحرضة علي الإرهاب والعنف، إضافة إلي

ياسمين فواز:

قال النائب مصطفي بكري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الحكم الصادر اليوم السبت، من محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق ٣١ متهما للمفتي في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، بعث عدة رسائل مفاداها ضرورة حجب المواقع الإلكترونية المحرضة علي الإرهاب والعنف، إضافة إلي دعوة وسائل الإعلام لتحمل المسئولية المجتمعية لما تمر به البلاد بعيدا عن الإثارة.

وأضاف بكرى ضرورة تجديد الخطاب الديني وتنقيته من الأحكام التكفيرية التي لا تمت للدين بصلة، موضحا أن الحكم عكس ضرورة علاج ظاهرة التطرف والإرهاب ليس أمنيا فقط، بل بمواجهة شاملة فكريا وسياسيا واقتصاديا ودينيا.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه لا يمكن لأحد الهروب بجريمته؛ لأن صدور حكم اليوم بإحالة 31 إرهابيا إلي المفتي يثبت أن العقاب الرادع لكل من تسول نفسه الخروج عن القانون.