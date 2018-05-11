بكرى يناشد السيسي التدخل لإلغاء زيادة تعريفة المترو

ياسمين فوازطالب النائب مصطفي بكرى، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإلغاء قرار زيادة تعريفة مترو الأنفاق رحمة بالمصريين.وكان وزير النقل هشام عرفات قد أصدر قرارا أمس الخميس بزيادة أسعار تذاكر المترو، ليكون الحد الأدنى لها 3 جنيهات والأقصى 7، على أن يفعل القرار بدءا من اليوم الجمعة.وأضاف بكرى ف

ياسمين فواز

طالب النائب مصطفي بكرى، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإلغاء قرار زيادة تعريفة مترو الأنفاق رحمة بالمصريين.

وكان وزير النقل هشام عرفات قد أصدر قرارا أمس الخميس بزيادة أسعار تذاكر المترو، ليكون الحد الأدنى لها 3 جنيهات والأقصى 7، على أن يفعل القرار بدءا من اليوم الجمعة.

وأضاف بكرى في بيان عاجل تقدم به للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لمناقشة الأمر في الجلسة العامة المقبلة المقرر لها الأحد المقبل، أن الشارع المصرى بات غير قادر علي تحمل المزيد من الأعباء، لافتا إلى أن قرار وزير النقل متسرع ولم يراعِ البعد الاجتماعي وأحوال الفقراء التي ازدادت صعوب جراء هذا القرار، الذي زاد من الأعباء على المواطنين الذين أضناهم غلاء الأسعار وارتفاع متطلبات الحياة المعيشية دون أن تكون هناك زيادة تذكر في رواتب الموظفين والعاملين.

ولفت إلى أن هذا القرار يأتي قبيل أيام قليلة من شهر رمضان الكريم، بما يشيع أجواء من التوتر والألم في النفوس، معلقًا: «الحياة أصبحت لا تطاق للكثير من الفئات الاجتماعية المختلفة بما فيها الطبقة المتوسطة التي تم إلحاقها بطبقة الفقراء وبدأت في التلاشي بعد تراجع مستواها الاجتماعي».

وشدد على أن هذا القرار المتسرع، يلقي سخطًا شديد في الشارع، وكان من الأولى على وزارة النقل أن تبحث عن أساليب مختلفة لسد قيمة الخسائر المتراكمة والتي لا تزيد على 618.6 مليون جنيه، مراعاة للبعد الاجتماعي خاصة أن المواطنين تحملوا تكلفة فاتورة صندوق النقد الدولي بصبر ومعاناة أملا في تحسين أحوالهم المعيشية.