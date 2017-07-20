بكرى يطالب بحل أزمة انفجار مواسير المياه بحلوان

ياسمين فوازتقدم النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الإسكان بسبب انفجار مواسير المياه والصرف الصحي بمنطقة عرب الواردة بحلوان، ما يؤدى إلى غرق وتصكع المنازل وتضرر سكان المنطقة.وأضاف بكرى في طلب الإحاطة أنه رغم تكرار الظاهرة واستمرارها منذ أكثر

ياسمين فواز

تقدم النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الإسكان بسبب انفجار مواسير المياه والصرف الصحي بمنطقة عرب الواردة بحلوان، ما يؤدى إلى غرق وتصكع المنازل وتضرر سكان المنطقة.

وأضاف بكرى في طلب الإحاطة أنه رغم تكرار الظاهرة واستمرارها منذ أكثر من عام، إلا أن الوضع لايزال كما هو عليه.

وأشار إلى أنه صباح اليوم الخميس انفجرت المياه وغرقت الشوارع، وصدعت العديد من المنازل أحدهما تصبح آيلًا للسقوط، كما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بماس كهربائي -بين الحياة والموت في أحد المستشفيات الآن- مما أثار الذعر بين المواطنين.

وطالب بكرى الوزير المختص بالرد علي طلب الإحاطة خلال الإجازة البرلمانية.



