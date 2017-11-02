بكرى : الشعب الفلسطينى ينتظر استرداد أرضه

ياسمين فوازقال النائب مصطفى بكرى إن فلسطين استقبلت ذكرى مئوية وعد بلفور المشئوم، اليوم، بالحداد والاحتجاج والتوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بالاعتراف بحق دولة فلسطين.وأضاف أن الشعب الفلسطيني ينتظر اللحظة التي يسترد فيها أرضه.وأدان بكرى اقتحام 47 مستوطنًا إسرائيليًّا،

ياسمين فواز





قال النائب مصطفى بكرى إن فلسطين استقبلت ذكرى مئوية وعد بلفور المشئوم، اليوم، بالحداد والاحتجاج والتوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بالاعتراف بحق دولة فلسطين.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني ينتظر اللحظة التي يسترد فيها أرضه.

وأدان بكرى اقتحام 47 مستوطنًا إسرائيليًّا، المسجد الأقصى من باب المغاربة، صباح اليوم، فى ذكرى الوعد المشئوم، حيث قامت قوات الاحتلال الصهيونى بجولات استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد المبارك.

وشدد بكرى على المسيرات الحاشدة التى خرج بها الفلسطينيون غضبًا، فى كل المدن الفلسطينية وخارجها؛ تنديدًا بالجريمة التى ارتكبتها بريطانيا بحق شعبنا العربى فى هذه الذكرى.