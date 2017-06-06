بكرى : السعودية تمهل الدوحة 24 ساعة لتنفيذ مطالبها

ياسمين فوازقال النائب مصطفي بكري إن المملكة العربية السعودية أبلغت الكويت بـ10 شروط، على الدوحة تطبيقها خلال 24 ساعة من هذه الليلة، موضحًا أن الشروط العشرة هي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران فورًا، بالإضافة إلى طرد جميع أعضاء حركة حماس وتجميد حساباتهم البنكية وحظر التعامل معهم.وأضاف بك

ياسمين فواز

قال النائب مصطفي بكري إن المملكة العربية السعودية أبلغت الكويت بـ10 شروط، على الدوحة تطبيقها خلال 24 ساعة من هذه الليلة، موضحًا أن الشروط العشرة هي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران فورًا، بالإضافة إلى طرد جميع أعضاء حركة حماس وتجميد حساباتهم البنكية وحظر التعامل معهم.





وأضاف بكرى أن السعودية طالبت الدوحة أيضًا بإيقاف بث قناة الجزيرة، إلى جانب الإعلان الرسمي بالاعتذار لجميع الحكومات الخليجية عما بدَر من إساءات من قناة الجزيرة، وتعهّد الدوحة بعدم ممارسة حكومتها أي دور سياسي ينافي ويتعارض مع سياسات دول الخليج المتوحد، إضافة إلى أن تلتزم الدوحة بميثاق العهد الذي وقّع عام 2012 بعهد الملك عبدالله رحمه الله.