بقيمة 94 مليون جنيه.. طرح أرض بنشاط محطة وقود فى الشيخ زايد

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض في مدينة الشيخ زايد مخصصة لنشاط مجتمع عمراني متكامل، خلال شهر فبراير الحالي، وفقاً لآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية عبر موقعها الإلكتروني، أن قطعة الأرض تقع في مركز الحي الثالث، وبمساحة4354 متر مربع، مخصصة بنشاط محطة الوقود.

وأفادت الهيئة بأن سعر المتر يبلغ 21775 ألف جنيه.

ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات البنائية، تتضمن ألا تزيد النسبة البنائية عن 20% من إجمالي مساحة الأرض.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع في خلال 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض.

وأوضحت هيئة المجتمعات آلية السداد، من خلال استكمال حتى نسبة 25% من قيمة الأرض بالجنيه، وهي عبارة عن 10% يتم سدادها جدية حجز، بالإضافة إلى 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

وتابعت:” يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية، يستحق الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة”.

جدير بالذكر، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتبنى آلية التخصيص الفوري في طرح الأراضي منذ مارس لعام 2019.