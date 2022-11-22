بقيمة 908 ملايين جنيه .. 3 قطاعات تُهيمن على 50% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمن حوالي 3 قطاعات متمثلة في البنوك والموارد الأساسية والعقارات على نصف تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الثلاثاء بقيمة 908 ملايين جنيه.

وجاء القطاع البنكي في الصدارة بحصة سوقية 23% وبقيمة تداول 414.2 مليون جنيه، تلاهُ قطاع الموارد الأساسية بنحو 13.7% بقيمة 250 مليون جنيه، وثالثًا حل العقاري بنسبة 13.5% وبقيمة 243.7 مليون جنيه.

وبلغت تداولات الأسهم الإجمالية بنهاية تعاملات اليوم حوالي 1.7 مليار جنيه، فيما جرى التداول على نحو 203 ورقات مالية.

ويتوقع محللون فنيون أن تواصل مؤشرات البورصة المصرية تحركاتها التصحيحية الهابطة على الأجل القصير، ليختبر «EGX30» مناطق 12300 ثم 12250 نقطة.

وأضافوا أن السوق شهدت حركة إيجابية على مدار الأسابيع الماضية، دفعتها إلى مستويات لم تتحقق منذ أكثر من عام، الأمر الذى أدخلها فى مرحلة “التقاط أنفاس” أو “تصحيح صحي”، خاصة على الأسهم القيادية وعلى رأسها “البنك التجارى الدولي”.