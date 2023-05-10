بقيمة 9 مليارات دولار.. السعودية تعرض على كوريا مشروعات نقل وبنية تحتية

أقيم عرض التجول في العاصمة الكورية سيول للترويج للقدرة التنافسية للشركات الكورية الجنوبية في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد مرور 6 أشهر من إقامة عرض التجول في السعودية في نوفمبر من العام الماضي ، بحسب وكالة يونهاب.

أقامت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل عرض التجول للتنقل والابتكار الثاني بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية في فندق في سيول أمس.

ووصل وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر إلى كوريا الجنوبية يوم الاثنين برفقة وفد مكون من 38 مسؤولا من الوزارة وصندوق الثروة السيادية والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الحديدية السعودية.

وخلال عرض التجول للتنقل والابتكار، قدمت السعودية مشاريع كبرى بالتفصيل في مجالات المطارات والنقل البحري والطرق السريعة والسكك الحديدية والمجمعات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة. وبلغ الحجم الإجمالي للمشاريع أكثر من 12 تريليون وون (9 مليارات دولار).

وعلى وجه الخصوص، قدمت السعودية خططها لتوسيع المطارات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مطاري القصيم وحائل ومنطقة المعالجة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي.

كما قدمت مشاريع طرق بقيمة 4.5 مليارات دولار، مثل مشروع طريق عسير – جازان السريع.

وقال الوزير الجاسر: “المشاريع التي تم تقديمها خلال حدث اليوم، ليست سوى عدد قليل. سيكون هناك المزيد من الفرص للاستثمار. وستتاح للشركات الكورية العديد من الفرص، لأن لديها خبرات في المشاركة في المشاريع في السعودية”.