بقيمة 87.7 مليار دولار.. علامة سامسونج التجارية تحتل المركز الخامس عالميا

احتلت قيمة العلامة التجارية لسامسونج للإلكترونيات المرتبة الخامسة في العالم للعام الثالث إذ وصلت قيمة العلامة إلى 87.7 مليار دولار بزيادة 17% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لأحدث قائمة أفضل 100 علامة تجارية عالمية لـ”انتربراند”(Interbrand).

وذكرت وكالة يونهاب أن سامسونج دخلت قائمة أفضل 10 علامات تجارية في هذه القائمة في عام 2010.

وجاءت سامسونج في المرتبة السادسة في عام 2017 والمرتبة الخامسة منذ عام 2020.

وتصدرت شركة آبل الأمريكية القائمة وتلتها ميكروسوفت وأمازون وجوجل.

تقيم “انتربراند” قيمة العلامات التجارية لشركات من خلال تحليل شامل لعدة عوامل بما فيها الأداء المالي وتأثير العلامة التجارية على المشتريات والقدرة التنافسية.

وفى الأسبوع الماضى، تمت ترقية نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة سامسونج للإلكترونيات “لي جيه-يونغ” ، الذى يطلق عليه وريث سامسونج، ليصبح رئيسا للمجلس بعد 10 سنوات من عمله نائبا للرئيس منذ عام 2012.

وقال وريث سامسونج : “أشعر بمسؤولية كبيرة على عاتقي، وأسعى لكي أجعل الشركة محل ثقة الناس ويكونوا أكثر حبا لها”، داعيا إلى دعم الكثير من الناس.

وعلى جانب آخر، دعا “لي” الموظفين إلى مواجهة التحديات والتركيز بشكل أكثر على تطوير التكنولوجيا.