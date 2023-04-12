بقيمة 800 مليون يورو.. السويدي إليكتريك تقتنص تنفيذ محطة توليد كهرباء زليتن بليبيا

أعلنت شركة السويدي إلكتريك، عن حصولها على عقد لتنفيذ محطة توليد كهرباء لصالح “الشركة العامة للكهرباء الليبية ” بقيمة حوالي 800مليون يورو.

وأفادت السويدي إليكتريك أن تحالف أحدي شركاتها التابعة مع اورباكون للتجارة والمقاولات، اقتنص عقد تنفيذ محطة توليد كهرباء زليتن قدرة 1044ميجاوات، بنظام الدور البسيطة.

ونوهت السويدي إليكتريك في بيان لإدارة البورصة إلي أن نطاق أعمال المشروع تشمل التصميم والتوريد والانشاءات.وسيقوم الائتلاف بتوريد 6 توربينات غازلية لتوليد الكهرباء من تصنيع شركة Siemens energy.

ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المشروع نهاية 2024، ويصل للتشغيل الكامل منتصف 2025.

وقال أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، أن الفوز بالعقود الهندسية والتوريد والبناء لمحطة توليد كهرباء زليتن ، يثبت الثقة والقدرات التنافسية التي حققتها السويدي حول العالم.