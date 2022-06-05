بقيمة 80 مليون دولار.. السعودية لصناعة الورق توقع اتفاقية مع توسكوتك الإيطالية

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق اليوم الأحد أنها وقعت اتفاقية تفاهم مع شركة توسكوتك الإيطالية لشراء خط إنتاج لفات الورق الصحي بقيمة 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.

الاتفاقية تتعلق بتوريد ماكينة جديدة

وقالت السعودية لصناعة الورق في بيان إلى البورصة إن الاتفاقية تتعلق بتوريد ماكينة جديدة كخط إنتاج خامس بالمدينة الصناعية الثانية في مدينة الدمام بطاقة انتاجية تصميمية تبلغ 60 ألف طن سنويا ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 190 ألف طن سنويا.

وأضافت السعودية لصناعة الورق في البيان أن تمويل مشروع التوسعة الجديد سيتم من خلال الإيرادات التشغيلية وبيع بعض الأصول غير العاملة، بالإضافة إلى متحصلات المطالبات القانونية التي صدر بها أحكام لصالح الشركة.

جزء من التمويل سيكون من خلال البنوك والجهات التمويلية المحلية

وقالت إن جزءا من التمويل سيكون من خلال البنوك والجهات التمويلية المحلية.

وفى مارس الماضى، أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن النتائج المالية للعام 2021، محققة ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 100.5% ليصل إلى 30.3 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 15.1 مليون ريال سجلتها الشركة في عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى الزيادة في المبيعات على الرغم من ارتفاع أسعار لب الورق في السوق العالمية والمواد الأولية والارتفاع الكبير في أسعار الشحن.

وأشارت إلى انخفاض مخصص الذمم المدينة التجارية نتيجة التحسين من أداء التحصيل خلال العام 2021.

انخفاض المصاريف التمويلية

كما أشارت إلى انخفاض المصاريف التمويلية نتيجة إعادة جدولة القروض والتزام الشركة في سداد الدفعات المستحقة التي حققت زيادة في أرباح الشركة وانخفاض المصاريف الأخرى ومخصص الزكاة.

وأضافت الشركة أنها سجلت في العام 2021 إيراد الخاص بالحكم الصادر لصالحها فيما يتعلق ببيع الأرض في عام 2017.

وفى يناير الماضى، أعلنت الشركة عن تقدمها بطلب التنفيذ لدى محكمة التنفيذ بمدينة الرياض لاسترجاع حقوقها ضد المنفذ ضده (المشتري) لسداد مبلغ 17.3 مليون ريال لصالح “صناعة الورق” في قضية التلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام 2017.

تأييد الحكم الصادر لصالح السعودية لصناعة الورق في قضية بيع أراضي الشركة

وذلك عقب صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف في الرياض بتأييد الحكم الصادر لصالح الشركة في قضية بيع أراضي الشركة. وقالت الشركة في بيان إن الأثر المالي سيكون إيجابيا على القوائم المالية لها، بإضافة أرباح بقيمة 17.3 مليون ريال.

كانت الشركة السعودية لصناعة الورق ، قد أعلنت عن آخر تطورات اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة، والمتضمن وجود شبهة تلاعب في القوائم المالية للعام 2017 تخص عملية بيع أراضي الشركة.

وقالت الشركة إنه بناءً على الإجراءات القانونية المتخذة لحفظ حقوق الشركة وحقوق المساهمين فإنها تلقت رسالة من محاميها يفيد بصدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف بالرياض بالقضية يؤيد الحكم الصادر لصالح الشركة.