بقيمة 8 مليارات دولار.. كوريا الرابعة عالميا في صادرات مستحضرات التجميل

سجلت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل أكثر من 10 تريليونات وون (حوالي 8 مليارات دولار أمريكي) للعام الثاني على التوالي في عام 2022، بحسب وكالة يونهاب.

وأصبحت كوريا الجنوبية رابع أكبر دولة مصدرة لمستحضرات التجميل، بعد فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا/ بالمقارنة مع ترتيبها الثالث في عامي 2020 و2021، فقد تراجعت بمركز واحد، لكنها مازالت في أعلى مرتبة في آسيا.

قالت وزارة سلامة الغذاء والدواء إن كوريا الجنوبية حققت 10 تريليونات و275.1 مليار وون في صادرات مستحضرات التجميل في العام الماضي.

وانخفضت القيمة بنسبة 2.2% بالمقارنة مع عام 2021، لكن تجاوزت 10 تريليونات وون للعام الثاني على التوالي.

قالت الوزارة إن انخفاض صادرات البلاد من مستحضرات التجميل يرجع أساسا إلى الانكماش الاقتصادي الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، أكبر دولة مستوردة لمستحضرات التجميل الكورية الجنوبية، وتشديد اللوائح الخاصة بمستحضرات التجميل من قبل الحكومة الصينية، وتفضيل المنتجات المحلية في الصين. وانخفضت صادرات مستحضرات التجميل إلى الصين بنسبة 26% على أساس سنوي في العام الماضي.

ومع ذلك، ارتفعت صادرات مستحضرات التجميل إلى فيتنام وتايوان وتايلاند والفلبين بنسب 23.4% و21.1% و13.2% و44.4% على التوالي.

وارتفع عدد الدول المستوردة لمستحضرات التجميل الكورية الجنوبية من 153 دولة في عام 2021 إلى 163 دولة في عام 2022.

وقالت الوزارة إن صادرات مستحضرات التجميل إلى الدول المتقدمة مثل فرنسا وكندا، ومنطقة آسيا الوسطى مثل قيرغيزستان ارتفعت أيضا على أساس سنوي.