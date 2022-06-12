بقيمة 8 مليارات دولار.. الاتصالات السعودية تصدر 30 مليار سهم جديد لزيادة رأسمالها

أعلنت شركة الاتصالات السعودية ( إس تى سى) أن مجلس إدارتها اقترح زيادة رأسمالها بواقع 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لتمويل خطط التوسع والنمو في المملكة وأماكن أخرى في المنطقة، بحسب وكالة رويترز.

وتشمل زيادة رأس مال الاتصالات السعودية إصدار 30 مليار سهم جديد، وهو ما يمثل زيادة في رأس المال بنسبة 150 %، مع منح 1.5 سهم جديد للمساهمين مقابل كل سهم يملكونه K وجاء إعلان الاتصالات السعودية في بيان إلى البورصة السعودية.

64 % من أسهم شركة الاتصالات مملوكة للحكومة

وتمتلك الحكومة السعودية 64 % من شركة الاتصالات الكبرى من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

و قالت شركة الاتصالات السعودية في بيان منفصل إن مجلس إدارتها أوصى بخفض سياسة توزيع الأرباح التي تلزمها بتوزيع ريال واحد (0.26 دولار) لكل سهم عن كل ربع إلى 0.40 ريال (0.10 دولار).

وقالت الشركة في البيان إن مجلس الإدارة اقترح تعديل سياسة توزيع الأرباح التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، والتي كانت سارية منذ الربع الأخير من العام الماضي، لتعكس الزيادة المقترحة في رأس المال.

وأضافت أن مجلس الإدارة سيواصل النظر في دفع توزيعات إضافية.

ارتفاع أرباح الاتصالات السعودية 2.8% في الربع الأول

وفى نهاية أبريل الماضى، أعلنت شركة الاتصالات السعودية ارتفاع أرباحها الفصلية 2.8% في الربع الأول من 2022، إلى 3.03 مليار ريال، مقابل 2.95 مليار ريال في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح 16%، حيث كانت في الربع السابق 2.6 مليار ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول من 2022، نحو 3.8 مليار ريال، مقابل 3.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 9.8%.

نمو الإيرادات يرفع الأرباح

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام 2022م بمبلغ 83 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي يعود إلى أسباب من بينها ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.296 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 703 ملايين ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 593 مليون ريال.

وذكرت الشركة أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام 2022م بمبلغ 421 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي يعود إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 904 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 269 مليون ريال مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 635 مليون ريال.