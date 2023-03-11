بقيمة 790 مليون دولار.. «دايو للهندسة» تفوز بعقد لبناء محطات كهرباء في ليبيا

عادت شركة دايو للهندسة والإنشاءات إلى السوق الليبية مع فوزها بصفقة لبناء محطات توليد كهرباء في ليبيا، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت دايو اليوم إنها وقعت مع الشركة العامة للكهرباء الليبية على صفقة بقيمة 790 مليون دولار لمشروع المسار السريع لبناء محطات توليد الكهرباء (Fast Track Power Plant Project) في منطقتي مليتة ومصراتة في ليبيا.

وقالت دايو إن هذا المشروع يهدف لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الصيف في ليبيا التي تواجه نقصا في الكهرباء بسبب الحرب الأهلية.

ودخلت شركة دايو كأول شركة كورية في ليبيا في عام 1978 قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وليبيا، وسعت لتعزيز الثقة مع الحكومة الليبية من خلال تنفيذ ما مجموعه 163 مشروعا بقيمة 11 مليار دولار في المجالات المختلفة مثل توليد الطاقة والبتروكيماويات والهندسة المدنية والبناء وغيرها.

وقال مسؤول في دايو إن هذا العقد جاء كثمار لاستراتيجية دقيقة ومثابرة للشركة في ليبيا التي هي إحدى الأسواق الرئيسية لها.