بقيمة 789.9 مليون جنيه.. سهم بلتون على قمة تداولات البورصة بنهاية جلسة اليوم

تقدم سهم بلتون المالية القابضة تداولات السوق الرئيسية بالبورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم الأحد بعدما استحوذ على 8.76% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة.

وسجل إجمالي قيمة التداول في البورصة اليوم ارتفاعًا إلى 53.8 مليار جنيه مقارنة بـ 17.7 مليار جنيه في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي؛ إذ اسحوذت الأسهم على 6.65% من إجمالي التعاملات.

وبلغت تداولات الأسهم المقيدة بختام تداولات الجلسة نحو 3.57 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 1.27 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 121.8 ألف عملية.

سهم بلتون يتصدر بـ 789.9 مليون جنيه

تصدر سهم بلتون المالية القابضة تداولات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم الأحد بقيمة تعاملات 789.9 مليون جنيه بعد التعامل على 211.7 مليون ورقة مالية.

وحصد سهم مصر لإنتاج الأسمدة موبكو المركز الثاني بقيمة تداولات 186.67 مليون جنيه بعد التعامل على 348.46 ألف عملية.

وحل سهم مجموعة إي إف جي القابضة في المرتبة الثالثة بقيمة 159.28 مليون جنيه من خلال تنفيذ 9.12 مليون ورقة مالية.

وحصل سهم البنك التجاري الدولي على المركز الرابع بقيمة 127.19 مليون جنيه بعد التعامل على 2.02 مليون ورقة مالية.

وجاء سهم اسيك للتعدين – اسكوم في المرتبة الخامسة بقيمة تداولات 98.01 مليون جنيه بعد التعامل على 4.08 مليون ورقة مالية.

في المركز السادس، سجل سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير تداولات بقيمة 96.54 مليون جنيه من خلال تنفيذ 8.15 مليون ورقة مالية.

وفي السابع، شهد سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية تداولات بقيمة 87.01 مليون جنيه من خلال التعامل على 7.74 مليون ورقة مالية.

وفي الثامن، جاء سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بقيمة 86.8 مليون جنيه من خلال التعامل على 1.12 مليون ورقة مالية.

وفي التاسع، حصد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداولات 78.75 مليون جنيه من خلال التعامل على 3.37 مليون ورقة مالية.

وفي العاشر، سجل سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير تداولات بقيمة 72.8 مليون جنيه بعد التعامل على 11.6 مليون ورقة مالية.