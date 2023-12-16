بقيمة 777 مليون دولار.. الهند أكبر دائن لروسيا خلال 2022

أظهرت بيانات رسمية، وجود دولة وحيدة زادت ديون روسيا لها في نهاية عام 2022 وهذه الدولة هي الهند، بحسب قناة روسيا اليوم.

في عام 2022 الماضي، كان يوجد لدى روسيا فقط ثلاثة دائنين سياديين وهم الهند وفرنسا وكوريا الجنوبية.

وكان الدين الأكبر للهند إذ زاد حجم هذا الدين على مدار العام بمقدار الربع ليصل إلى 777 مليون دولار.

وكانت الهند قد قدمت لأول مرة لموسكو قرضا بقيمة 190 مليون دولار في نهاية عام 2020. وفي عام 2021، زاد حجم الدين 3.2 مرة.

يشار إلى أن ما يقرب من 21 % من الديون الخارجية لروسيا مملوكة لحاملي السندات. وخلال العام الماضي، انخفضت هذه الحصة بنسبة 32% لتصل إلى 67.9 مليار دولار.

والجزء الأكبر من التزامات الدين – 82% – يحتفظ به دائنو مؤسسات كبار غير مرتبطين بالدول. وخلال العام الماضي، انخفض هذا الدين بنسبة 17% ليصل إلى 307 مليارات دولار.

وبشكل عام، بلغ إجمالي الدين الخارجي لروسيا عام 2022، 376.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 20 %. وأصبح معدل الانخفاض رقما قياسيا في التاريخ الحديث ، وقبل ذلك تم تسجيل الحد الأقصى في عام 2000 بنسبة 18.5%.