عقـــارات

بقيمة 77 مليون جنيه.. جهاز السادات : بيع 22 محلاً تجارياً بسوق الجملة

تراوح سعر بيع المتر بنشاط كافتيريا بين 40 و42 ألف جنيه
شريف عمر 3:48 م, السبت, 12 سبتمبر 20 3:48 م, السبت, 12 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم بيع 22 محلاً تجارياً بأنشطة مختلفة بسوق الجملة بطريق التحدي بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني لسوق الجملة بقيمة بيعية بلغت 76 مليونا و971 ألف جنيه .

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات أن سعر بيع المتر للمحال بنشاط فاكهة تراوح بين 24 و46 ألف جنيه، بينما تراوح سعر بيع المتر للمحال التجارية المفتوحة بين 25 ألفا و30 ألفا .

وتابع رئيس جهاز مدينة السادات أن  سعر بيع المتر للمحال بنشاط ثلاجات فاكهة تراوح ما بين 25 ألفا و29 ألف جنيه، وتراوح سعر بيع المتر للمحال بنشاط كافتيريا بين 40 ألفا و 42 ألف جنيه، ووصل سعر بيع المتر لمحل بنشاط مطعم إلى 37 ألفا و 550 جنيها .

اقرأ أيضا  استعدادات لمواجهة الشتاء في العبور.. وحملات بدمياط الجديدة لضبط وصلات المياه المخالفة
Image may contain: 6 people

وأشار رئيس جهاز السادات إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة ( فاكهة – تجارية مفتوحة – ثلاجات فاكهة – كافتريات – مطعم )، كما حضر جلسة المزاد ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا .

Image may contain: one or more people and crowd

وذكر رئيس جهاز مدينة السادات علاء منيع، أن سوق الجملة على مساحة 80 فدانا ويخدم كتلة سكنية كبيرة ويعد الأول من نوعه في محافظة المنوفية، ويقع على طريق التحدي الذي يتوسط محافظتي البحيرة والمنوفية، والمؤدى إلى طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي، مشيراً إلى أن الجلسة الثانية لمزاد سوق الجملة ستعقد يوم 21/9/2020 على عدد 29 محلا بأنشطة مختلفة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم شريف عمر

ملف الكاتب شريف عمر

اقرأ أيضاً

مدينة السادات : تنفيذ أعمال النظافة قبل بدء العمل بسوق الجملة

خالد الأسمر 4:14 م, الأربعاء, 9 سبتمبر 20

تعرف على الأراضي الخدمية المطروحة من المجتمعات العمرانية للبيع في مدينة السادات

محمود زكي 10:41 م, السبت, 4 يوليو 20

«مدينة السادات» : تغيير شبكة المياه المتهالكة بالمنطقة الخامسة بتكلفة 75 مليون جنيه

خالد الأسمر 8:58 م, الثلاثاء, 16 يونيو 20

مساعد نائب «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروعات الإسكان والمرافق بمدينة السادات

خالد الأسمر 4:34 م, الأربعاء, 3 يونيو 20

ندوات تثقيفية بـ “السادات” و”دمياط الجديدة” للتوعية بفيروس كورونا

محمود زكي 2:37 م, السبت, 14 مارس 20

الإسكان: تنفيذ 7680 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة السادات

خالد الأسمر 1:30 م, الثلاثاء, 3 مارس 20