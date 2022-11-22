بقيمة 75 مليون جنيه ..الانتهاء من مشروع تدعيم الحائط الأثري في المنتزه

علمت «المال» انتهاء مشروع تدعيم الحائط البحري الاثري للأحواض السمكية بالمنتزة ( كمرحلة أولى ) والتي تهدف الى حماية عددا من المنشآت بمنطقة حدائق المنتزة .

وأشار مصدر مسئول بالهيئة العامة المصرية لحماية الشواطئ، أن المشروع تم البدء به نهاية مارس من العام الماضي 2021، والذي كان مقرر له الانتهاء خلال مارس الماضي. وأوضح المصدر أن المشروع واجه عددا من المعوقات أدت الى زيادة فترة تنفيذه خاصة فى فصل الشتاء الماضى والأجواء التى تعرضت لها محافظة الإسكندرية بشكل خاص عبر ظاهرة هياج البحر.

وقال المصدر إن إجمالى تكلفة المشروع تبلغ نحو 75 مليون جنيه، حيث يهدف المشروع الى حماية آثار المنتزه فى الإسكندرية، ويشمل 3 مواقع هى: «الحائط البحرى- الفنار- الكوبرى الأثرى».

وتقوم هيئة حماية الشواطئ بحماية الحائط الأثرى، بالإضافة إلى كوبرى المنتزة وصولاً للفنار، لما يتعرض له جراء الأمواج العالية التى عززت من تفشى ظاهرة النحر المستمر، مما تسببت فى إحداث تصدعات وانهيارات جزئية بجسم الحائط البحرى وأساسات الكوبرى.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة لحماية الشواطئ، فقد تقرر إنشاء حائط بحرى بطول 280 مترا عبارة عن أحجار مُتدرجة وعدد من الكتل الخرسانية، فضلاً عن أساسات الكوبرى الخرسانية والحائط البحرى الأثرى للأحواض السمكية، بالإضافة إلى تدعيم منطقة دوران الفنار ومعالجة الانهيارات الجزئية بالحائط الآثرى، من خلال عمل بلاطات خرسانية أعلى الحائط البحرى.

ويعد هذا ضمن المشروعات التي تهدف لحماية آثار الاسكندرية، حيث يجرى أيضا تنفيذ مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى «مرحلة أولى» بقيمة تعاقدية بلغت نحو 267.995 مليون جنيه.

يُشار إلى أن الهيئة العامة لحماية الشواطئ، قامت مؤخرا بترسية مشروع حماية ساحل الإسكندرية بالمنطقة الواقعة غرب المحروسة بطول يصل إلى 600 متر فى نطاق كورنيش منطقة سيدى بشر«المرحلة الثانية»، والتى تُعد أحدث مشروعاتها بالإسكندرية، حيث تمت الترسية على شركة النصر للمبانى والإنشاءات «إيجيكو» بقيمة تعاقدية بلغت نحو 393.6 مليون جنيه.

وأشار مسئول هيئة حماية الشواطئ، أنه تم اليوم ” الإثنين ” عقد اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص والتي تم تشكيلها طبقا للقرار الوزاري رقم ٩٢٠ لسنة ٢٠١٦ برئاسة المهندس أحمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعضوية كل من مندوبي السادة وزراء الوزارات المعنية، ومندوبي محافظي المحافظات الساحلية المعنية. وكان الهدف من الاجتماع مناقشة والتوصية بمنح تراخيص منشآت على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث تم مناقشة عدد (34) طلب بالمحافظات المختلفة.

وأوضح أن تلك الطلبات تمثلت في 2 طلب بدائرة محافظة السويس، و6 طلب بدائرة محافظة جنوب سيناء، و6 بدائرة محافظة البحر الأحم، وطلب بدائرة محافظة مطروح، وطلب بدائرة محافظة الاسكندرية، و2 طلب بدائرة محافظة بورسعيد، و طلب بدائرة محافظة دمياط ، وطلب بدائرة محافظة البحيرة.