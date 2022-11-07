بقيمة 735 مليون دولار.. «تشيجيانغ» الصينية تبرم اتفاقا مع آرامكو السعودية لشراء النفط

قالت صحيفة تشوشان ديلي الصينية المدعومة من الحكومة اليوم الإثنين إن شركة تشيجيانغ للبترول والكيماويات وقعت اتفاقا مع شركة أرامكو السعودية العملاقة لشراء 1.08 مليون طن (7.88 مليون برميل) من النفط الخام، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاق الذي بلغت قيمته 5.3 مليار يوان (735 مليون دولار) أبرم في النسخة الخامسة من معرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي في مطلع هذا الأسبوع.

ولم يكشف التقرير عن الإطار الزمني لاتفاق الشراء، وأكدت الشركة الصينية المملوكة للقطاع الخاص إبرام الاتفاق دون تقديم أي تفاصيل.

وأحجمت أرامكو السعودية عن التعليق.

وقالت الصحيفة إن المصفاة التابعة لشركة تشيجيانغ والتي تبلغ طاقتها 800 ألف برميل يوميا عالجت 26.52 مليون طن من النفط الخام في عام 2021.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من 2% في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، بعد أن أكد المسؤولون الصينيون في مطلع الأسبوع التزامهم باتباع نهج صارم لاحتواء فيروس كورونا، مما أدى إلى تبدد الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.58 دولار أو 1.6% إلى 96.99 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 96.50 دولار في وقت سابق.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.84 دولار للبرميل بانخفاض 1.77 دولار أو 1.9%.