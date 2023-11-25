بقيمة 72 مليون دولار.. «إتش دي هيونداي إلكتريك» تورد معدات الطاقة لمشروع كهرباء بالسعودية

قالت شركة إتش دي هيونداي إلكتريك اليوم إنها وقعت صفقة لتوريد المحولات، وقواطع دوائر الجهد العالي، ومفاعلات الجهد العالي وغيرها مع شركة متخصصة في الهندسة والمشتريات والبناء ومقرها السعودية، بحسب وكالة يونهاب.

وبلغت قيمة الصفقة 94.3 مليار وون (72 مليون دولار أمريكي) وهو أكبر مبلغ بين الطلبات التي فازت الشركة بها في السعودية.

وسيتم توريد معدات الطاقة إلى محطة كهرباء فرعية سيتم إنشاؤها بحلول ديسمبر العام القادم في مدينة مخططة جديدة بالقرب من مدينة الدرعية التاريخية بالسعودية، حيث تنفذ الحكومة السعودية مشروع بوابة الدرعية، وهو مشروع سياحي ثقافي حيوي ضخم باستثمارات 20 مليار دولار.

وقال مسؤول في الشركة إنه من المتوقع أن تستمر الاستثمارات في الشبكة الكهربائية في السعودية في العام القادم، فتسعى الشركة لتعزيز مكانتها الثابتة في السوق المحلية.