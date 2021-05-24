طاقة

بقيمة 70 مليون جنيه.. الكهرباء توقع عقد توريد مهمات لمطاري حباطة وبئر الخمسة بمطروح

تم توقيعه اليوم
عمر سالم 7:07 م, الأثنين, 24 مايو 21 7:07 م, الأثنين, 24 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توقيع عقد لتوريد ولتركيب لعدد (1) محطة متنقلة جهد 66/22 كيلو فولت اليوم الإثنين، لتركيبها بمحطة محولات السلوم.

وأضافت الوزارة أن العقد يأتي  لتغذية مطاري (حباطة وبئر الخمسة) الحزمة (ب) بمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا بمحافظة مرسي مطروح، بقيمة 70 مليون جنيه.

محمد شاكر وزير الكهرباء
وزير الكهرباء محمد شاكر

وأوضحت ان العقد قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيعه مع الشركة الفائزة بالعقد وهي شركةHitachi-ABB(ABB For  Power Grids S.A.E)، وتصل القيمة الإجمالية للمشروع  70 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى  7 أشهر من تاريخ الاخطار بالقبول ابريل 2021.

اقرأ أيضا  وكالة تطالب بتقليص الاستثمار في الوقود الأحفوري إلى ‭‭‭‭110‬‬‬‬ مليارات دولار في 2050

جدير بالذكر أنه تم فى فبراير الماضي لتعاقد مع شركة كهروميكا على خط الربط جهدد 66 ك.ف الذى سيربط المحطة المتنقلة بالشكة .

 وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة  ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضا  «البترول» : 16.5 مليار جنيه تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لـ1400 قرية ضمن «حياة كريمة» (فيديو)

وأكدت أنه يتم التنفيذ مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية، للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام . 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

«البترول» : 16.5 مليار جنيه تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لـ1400 قرية ضمن «حياة كريمة» (فيديو)

محمد مجدي 8:10 م, الأثنين, 24 مايو 21

وزير الكهرباء: نتفاوض مع المصنعين لتوفير احتياجاتنا لمبادرة «حياة كريمة» بأسعار مخفضة

صفية حمدي 12:51 م, الأثنين, 24 مايو 21

وزير الكهرباء: تكليف استشاري لتصميم جميع أعمال الوزارة بمبادرة «حياة كريمة»

صفية حمدي 12:22 م, الأثنين, 24 مايو 21

سعر البترول يرتفع عالميا وسط ترقب للمحادثات بين واشنطن وطهران

أحمد فراج 9:51 ص, الأثنين, 24 مايو 21

خطة البرلمان تطالب بحضور القابضة للكهرباء لمناقشة أزمة غرامات القرى

ياسمين فواز 10:34 م, الأحد, 23 مايو 21

الهيئة العامة للبترول: كورونا أثرت على نشاط وقود الطائرات وتموين السفن وتصدير الغاز

ياسمين فواز 9:39 م, الأحد, 23 مايو 21