بقيمة 70 مليون جنيه.. الكهرباء توقع عقد توريد مهمات لمطاري حباطة وبئر الخمسة بمطروح

تم توقيعه اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توقيع عقد لتوريد ولتركيب لعدد (1) محطة متنقلة جهد 66/22 كيلو فولت اليوم الإثنين، لتركيبها بمحطة محولات السلوم.

وأضافت الوزارة أن العقد يأتي لتغذية مطاري (حباطة وبئر الخمسة) الحزمة (ب) بمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا بمحافظة مرسي مطروح، بقيمة 70 مليون جنيه. وزير الكهرباء محمد شاكر

وأوضحت ان العقد قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيعه مع الشركة الفائزة بالعقد وهي شركةHitachi-ABB(ABB For Power Grids S.A.E)، وتصل القيمة الإجمالية للمشروع 70 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 7 أشهر من تاريخ الاخطار بالقبول ابريل 2021.

جدير بالذكر أنه تم فى فبراير الماضي لتعاقد مع شركة كهروميكا على خط الربط جهدد 66 ك.ف الذى سيربط المحطة المتنقلة بالشكة .

وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

وأكدت أنه يتم التنفيذ مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية، للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام .