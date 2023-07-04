بقيمة 7 مليارات دولار.. الشركات الكورية تفوز بصفقات لبناء مصانع في الشرق الأوسط

فازت الشركات الكورية الجنوبية بصفقات لبناء مصانع بقيمة إجمالية 7.02 مليارات دولار أمريكي في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من هذا العام وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

وذكرت وكالة يونهاب أن الوزارة عقدت اليوم اجتماعا بشأن التعاون الاقتصادي مع الشرق الأوسط بحضور الوزارات ذات الصلة، وغرفة التجارة والصناعة الكورية، ووكالة تعزيز التجارة والاستثمار الكورية (كوترا)، و8 شركات.

خلال الاجتماع، قالت وزارة الصناعة إنه خلال عام واحد ، حققت كوريا 80 إنجازا في دبلوماسية القمة الاقتصادية، ووقعت عقود أو مذكرات تفاهم بقيمة إجمالية 37.2 مليار دولار، وفازت بمشاريع بناء مصانع رئيسية.

ومن بين الإنجازات الرئيسية في دبلوماسية القمة الاقتصادية، 26 صفقة بقيمة 29 مليار دولار في المملكة العربية السعودية في نوفمبر من العام الماضي، و32 صفقة بقيمة 6.1 مليارات دولار في الإمارات العربية المتحدة في يناير، و8 صفقات بقيمة ملياري دولار في مجموعات التعاون الاقتصادي المكوكية، و14 صفقة أخرى بقيمة 60 مليون دولار في التعاون مع الشرق الأوسط.

وقالت شركة شاركت في الاجتماع، إنها تنفذ 6 مشاريع بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار في السعودية والإمارات.

وقالت شركتان أخريان شاركتا في الاجتماع أيضا، إن كل منهما تخطط لإنشاء شركة مشتركة في الشرق الأوسط في الصناعة الحيوية ومنصة ميتافيرس.