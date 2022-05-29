بقيمة 654 مليون دولار.. بنك بوبيان الكويتي يكمل الزيادة فى رأس المال

أعلن بنك بوبيان الكويتي اليوم الأحد عن الاكتتاب في زيادة رأسماله بمبلغ 200 مليون دينار (654.45 مليون دولار) قد اكتمل بإجمالي عدد أسهم الطرح خلال الفترة المخصصة لحق الأولوية، بحسب وكالة رويترز.

وقال بوبيان في بيان لبورصة الكويت إنه “لن يتم فتح باب الاكتتاب العام لغير المساهمين (في) مصرفنا”.

زيادة رأسمال “بوبيان” بإصدار 400 مليون سهم

وأشار البيان إلى أنه بهذه الخطوة فقد زاد رأسمال البنك بإصدار 400 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد أي 40 مليون دينار، إضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 400 فلس لكل سهم أي 160 مليون دينار.

وفى فبراير الماضى، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن “بنك بوبيان” حصل على موافقة هيئة أسواق المال لزيادة رأسماله بنسبة 12%.

وأضافت الوكالة أن الزيادة ستتم عبر إصدار أسهم جديدة.

أرباح بوبيان تقفز بـ34% في الربع الأول

وارتفعت أرباح بنك بوبيان الكويتي بـ 34% في الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 17 مليون دينار.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 15 مليون دينار.

وقد تراجعت مخصصات الربع الأول بـ 16% إلى 9.9 مليون دينار.

وكان صافي أرباح بنك بوبيان ارتفع بنسبة 49% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام 2020، ليصل إلى 16.6 مليون دينار.

أرباح بوبيان تقفز 41% فى 2021

وعلى مدار العام الماضي بأكمله نمت أرباح البنك بنسبة 41% إلى 48.5 مليون دينار.

بوبيان يتلقى تمويلا وفق نظام المرابحة الإسلامى

يذكر أنه فى نهاية العام الماضى، أعلن بنك بوبيان الكويتي أنه تلقى تمويلا وفق نظام المرابحة الإسلامى لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون دولار من مجموعة من المصارف الآسيوية.

وقال بنك بوبيان في إفصاح مننشور إنه تلقى التمويل بسعر عائد مرابحة 90 نقطة أساس فوق سعر الليبور الأمريكي.

والمنسقون والمفوضون الرئيسيون للتمويل هم ميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي، في حين اضطلع بنك ماي ماليزيا وبنك إسلام بروناي دار السلام، وهما أكبر بنوك ماليزيا وبروناي على الترتيب، بدوري المرتبين الرئيسيين للتمويل.

وقال بنك بوبيان: “سيعزز تمويل المرابحة متطلبات البنك التمويلية ونسب السيولة”.

وفى يوليو الماضى، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عادل الماجد، عن سعي المصرف للحصول على رخصة بنك رقمي في الكويت، بعد إطلاقه من لندن بنك نومو بنك NOMO BANK الذي يعد أول بنك رقمي إسلامي في العالم، ومقره العاصمة البريطانية.