بقيمة 64 مليون جنيه وطول 32 كيلو متر.. حجم أعمال تطوير الطرق في الإسكندرية

ضمن خطة الحكومة لتطوير وإنشاء الطرق الداخلية بالمحافظات تقوم محافظة الاسكندرية بتنفيذ وتطوير طرق بها تصل الى 32 كيلوخلال العام المالي الجاري

تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية البدء في تنفيذ خطة تطوير العديد من الطرق الداخلية بالمدنية، وذلك ضمن خطة وزارة النقل والتنمية المحلية لتطوير الطرق داخل المحافظات.

وحسب مصدر مسئول بمديرية الطرق والنقل بمحافظة الاسكندرية فان تلك الأعمال بلغت تكلفتها قرابة 64 مليون جنيه والتي تشمل قرابة 32 كيلو متر تقريبا.

وأشار الى أنه من المقرر الانتهاء من تلك الطرق خلال العام المالي الجاري، وحيث بلغت نسبة التنفيذ قرابة 16.5% في إجمالي الأعمال التي تقوم بها عددا من الشركات.

وأضاف أنه توزعت تلك الاعمال بين 19 كيلو متر بقيمة تصل الى 38 مليون جنيه، وتتركز في انشاء طرق جديدة بالمناطق الغير مخططة .

فيما تصل قيمة الأعمال التي تعد إعادة الشئ لأصله الى قرابة 26 مليون جنيه بطول يصل الى 13 كيلو متر .

وتتوزع تلك الأعمال في مناطق العصافرة قبلي بطول 3.7 كيلو متر، فيما يتم تنفيذ أعمال بمنطقة عزبة محسن وسيدي بشر بطول 5 كيلو متر، فيما وصل نصيب منطقة دنا والمحروسة قرابة 3 كيلو متر، ومنطقة الحضرة الجديدة بحوالي 4 كيلو متر ، أما منطقة الدخيلة فوصلت حجم الأعمال بها الى قرابة 6 كيلو متر.

يذكر أن وزيرا النقل كامل الوزير، والتنمية المحلية محمود شعراوي، عقدا الخميس الماضي اجتماعًا لمتابعة معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات ومتابعة الإجراءات الخاصة ببدء المرحلة الثانية للمشروع.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق المحلية داخل 12 محافظة تمثل المرحلة الأولى للمشروع بتكلفة 2 مليار جنيه وإجمالي 197 مشروع بأطوال 828 كيلومترًا في عددا من المحافظات.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المشروع بإجمالي تكلفة 5.4 مليار جنيه حيث تم استعراض خطة تشكيل اللجان الثلاثية المشتركة بين الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للمرور ومراجعة الطرق المطلوب رصفها والإعداد لتوقيع البروتوكول الخاص بالمرحلة الثانية من المشروع.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين الوزارتين والهيئة العامة للطرق والكباري ومديريات الطرق والنقل بالمحافظات للبدء في زيارات ميدانية لتحديد مشروعات الطرق ذات الأولوية والعاجلة والمخطط تنفيذها في المرحلة الثانية لربط الطرق المحلية علي المحاور الرئيسة والمشروعات القومية التي تم تنفيذها بما يحقق أهداف التنمية.

وأضاف شعراوي، أنه سيتم توقيع برتوكول مشترك لتنفيذ هذه المشروعات بصفة عاجلة بين وزارتي التنمية المحلية والنقل والمحافظات يتضمن قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد تنفيذ هذه المشروعات والإشراف على تنفيذها علي الشركات المتخصصة، لافتًا إلى أن الوزارة ستتابع مراحل تنفيذ المشروع بما يسهم في إنهاء المشروع خلال العام المالي الحالي ودخوله الخدمة ليستفيد منه المواطن.