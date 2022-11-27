بقيمة 63 مليون دولار.. شركة تابعة لـ «أجيليتي» تبرم صفقة فى الكونغو

قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية إن شركة الخليج للتموين والتجارة العامة والمقاولات (جي.سي.سي) التابعة لها وقعت عقدا مع منظمة إنسانية “كبيرة” في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقيمة 63 مليون دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقالت أجيليتي في بيان للبورصة إن العقد يتعلق بتوفير الغذاء والماء والخدمات والمعدات الأخرى لهذه المنظمة، وإن مدته عاما واحدا مع إمكانية تجديده حتى أكتوبر 2027.

وفى مطلع الشهر الجارى، أعلنت شركة أجيليتي توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية لبناء مجمع لوجستي وصفته “بالضخم” وأنها تستثمر 611 مليون ريال (162.61 مليون دولار) في بناء المجمع.

وقالت في بيان للبورصة الكويتية إن المجمع يستخدم فى التخزين والتوزيع، وتبلغ مساحته 577 ألف متر مربع ويقع بالقرب من جدة، مبينة أن حقوق التشغيل تبلغ 25 عاما.

وأضاف البيان أن أجيليتي ستباشر بالأعمال الإنشائية في الربع الأول من 2023، ومتوقع أن يتم افتتاح المجمع في الربع الأول من 2025 “لينعكس الإنفاق الرأسمالي على البيانات المالية للشركة خلال فترة البناء وهي عامين، أما العائد فلا يمكن تحديده في الوقت الحالي”.

تأسست “أجيليتي” عام 1979 وتعمل في مجال تجهيز، وإقامة، وإدارة، وتأجير المخازن بجميع أشكالها، وتخزين البضائع داخل المناطق الجمركية أو خارجها إلى جانب عمليات الشحن ونقل البضائع، وهي واحدة من أكبر مزودي الخدمات اللوجستية في العالم، بحسب موقعها الإلكتروني.