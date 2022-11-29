بقيمة 622 مليون جنيه .. أسهم البنوك والعقارات تُهيمن على 32% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمنت أسهم القطاع البنكي ونظيرة العقاري على حوالي 32% من تداولات البورصة المصرية المحققة بنهاية تعاملاتى جلسة اليوم الثلاثاء بقيمة 622 مليون جنيه.

هذا وقد بلغت التداولات الإجمالية على الأسهم بنهاية التعاملات حوالي 1.9 مليار جنيه موزعة على نحو 199 ورقة مالية، صعد من بينها حوالي 108 واحدة، وتراجع 37 آخرون وظلت الباقية على استقرار سعري دون أي تغيرات .

ويتوقع خبراء التحليل الفنى استمرار الأداء الإيجابى لمؤشرات البورصة المصرية، ليستهدف EGX30 مستويات ما بين 13300-13200 نقطة على الأجل القريب .

ورجحوا صعود EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة فى اتجاه مستويات 2600 ثم 2800 نقطة، لتتمكن من تحقيق أعلى مستوى سعرى لها جاء منذ أزمة كورونا فى مارس 2020.

وأنهت البورصة المصرية اليوم تعاملاتها على صعود جماعي لمؤشراتها، إذ ارتفع أداء المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 2% ووصل 13184 نقطة .