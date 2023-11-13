بقيمة 6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الحديد اليوم بمصنع المراكبي للصلب لمستويات تاريخية

أعلن مصنع حديد المراكبي للصلب، عن الزيادة الأولى له خلال شهر نوفمبر الجاري، إذ قام برفع أسعار الحديد اليوم في مصر لدى المصنع بواقع 6000 جنيه للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الإثنين 13-11-2023.

وكشف مصدر مسئول في غرف مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن مصنع حديد المراكبي للصلب أخطر وكلاءه بما يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر نوفمبر، ليسجل سعر طن الحديد نحو 38 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، بدلا من 32 ألف جنيه الشهر الماضي.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ “المال”، أن الزيادة الجديدة هي الأولى للشركة خلال الشهر الجاري بعد إعلان ثبات الأسعار على مدار أكثر من 6 أشهر، وتأتي المراكبي كثاني شركة تعلن زيادة أسعارها في مصر بعد شركة السويس للصلب.

وحصلت المال على منشور الشركة والذي أكد أن سعر طن المراكبي للصلب سيسجل نحو 38670 جنيهًا للتجزئة، فيما يصل سعر الطن إلى 39.5 ألف جنيه للطن للمستهلك النهائي، شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وتختلف أسعار الحديد في مصر الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع إنتاج الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من المصانع و التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

ويصل حجم إنتاج مصر من حديد التسليح إلى حوالى 7.9 مليون طن، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.