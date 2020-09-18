بقيمة 600 مليون درهم.. «الجرافات البحرية» الإماراتية تفوز بمشروع توسعة بحيرة المنزلة

أعلنت شركة “الجرافات البحرية الوطنية” الإماراتية عن فوزها بمشروع توسعة بحيرة المنزلة، بقيمة 600 مليون درهم.

جاء إعلان الشركة عن المشروع الجديد بموجب إفصاح نشرته على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك حرصًا منها على الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية المعمول به في دولة الإمارات، نقلا عن روسيا اليوم.

وأكدت الشركة، في إفصاحها، أن فوزها بالمشروع جاء من خلال شراكتها مع شركة التحدي المصرية الإماراتية، مشيرة إلى أن مدة العمل لتنفيذ المشروع ستستغرق نحو عامين.

وتعد شركة الجرافات البحرية الوطنية من الشركات الرائدة في أعمال التجريف واستصلاح الأراضي والإنشاءات المدنية والبحرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد عدة مرات أنه سيعيد البحيرات في مصر إلى الوضع الذى كانت عليه قبل 200 عام، خصوصًا بحيرة المنزلة.