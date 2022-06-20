بقيمة 600 ألف يورو.. «نقل النواب» توافق على منحة تمويل مترو الإسكندرية

وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2022، اتفاقية منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقَّع بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

قال محمد سيد منصور، ممثل وزارة النقل والمواصلات، إن مشروع مترو أبو قير يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، ما يساعد في تقليل استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأكد منصور أن المشروع سيسهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا في الساعة في الاتجاه إلى 60.000 راكب في الساعة في اتجاه (في المرحلة الأولى من أبو قير إلى محطة مصر)،

ويساعد في تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ ساعة إلى 80 كم/ ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

وأشار إلى أن خط سكك حديد (أبو قير/ الإسكندرية) الحالي يمتد على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب مرورًا بوسط المدينة،

ويقدر عدد الركاب اليومي المستخدمين لهذا الخط بحوالي 71 ألف راكب، ومسار الخط مواز لخط سكك حديد (القاهرة/الإسكندرية) لمسافة 5,7 كم،

حيث تشمل هذه المسافة 3 محطات هي (سيدي جابر والحضرة والإسكندرية)، ويبلغ الطول الحالي للخط 21,7 كم، وعدد المحطات 16 محطة سطحية، ومتوسط المسافة بين المحطات 1450 مترًا.

وتتولى الهيئة القومية للأنفاق مسؤولية تنفيذ المشروع الذى يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة،

بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.

من جانبه طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة صرف تعويضات للأهالي المتضررين من مشروع مترو أنفاق أبو قير، والتي سيتم نزع ملكية لهم، مطالبًا بضرورة الاهتمام ومتابعة مسار إنفاق مبالغ المِنح.

وأكد قرقر أن مصر شهدت نقلة كبيرة في المشروعات التنموية؛ وذلك يرجع للقروض والمِنح التى حصلت الدولة عليها وقامت بتنفيذ مشروعات قومية وتنموية بها.

من جانبه وافق النائب حازم عويان على منحة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير،

مؤكدًا أن مترو أبو قير سيقلل التلوث البيئي، حيث إنه سيعمل بالكهرباء، إضافة إلى تقليل الزحام، ونقل عدد كبير من الركاب، ومن ثم تقليل الزحام، والحد من الحوادث.

فيما طالب النائب محمد جبريل بضرورة حصر التعويضات للأهالي، وتعويض المواطنين أصحاب “الباكيات”

الذين ليس لديهم سند ملكية، ولكن هذه الباكية تمثل مصدر دخلهم الوحيد.

من جانبه أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه يجب أن يكون هناك دور توعوي تقوم به الوزارات المعنية لتوضيح الفائدة التي تعود على المواطن والدولة من المِنح والقروض ومحاور التنمية التي تحدث على أرض الواقع وإلقاء الضوء على توجيهات الرئيس ودور الحكومة.

وطالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، هيئة الأنفاق بموافاة اللجنة بوصف كامل لمكونات المشروع ومراحل تنفيذه وقرارات نزع الملكية ومدى توفير الأموال اللازمة لذلك وتاريخ الانتهاء.