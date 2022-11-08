بقيمة 577 مليون جنيه.. القطاع البنكي ونظيره المالي غير المصرفي يهيمنان على 43% من تداولات البورصة اليوم

هيمن القطاع البنكي ونظيره للخدمات المالية غير المصرفية على 43% من تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم بجلسة اليوم الثلاثاء بقيمة 577 مليون جنيه.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.34 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة في البورصة المصرية، إذ صعد 33 من إجمالي 197 متداولة، بينما هبط 101، وبقي 63 دون تغيير.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، إذ تراجع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.54% عند 11268 نقطة،

بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.28%، ليسجل 2231 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بحوالي 0.57% عند 3241 نقطة.