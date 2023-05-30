بقيمة 572 مليون جنيه.. «هيرميس» تتصدر تعاملات السمسرة في جلسة البورصة اليوم

تمكنت الشركات العشر الأولى في

هيرميس تحتل صدارة الترتيب.. والتجاري الدولي في الوصافة

خلال تعاملات جلسة البورصة اليوم، الثلاثاء، من الاستحواذ على 72% من حجم السوق.

ونجحت شركة “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية في اقتناص صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال تعاملات جلسة البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، حيث سجلت تداولات بقيمة 572.09 مليون جنيه توازي حصة سوقية تبلغ 11.5%، من خلال بيع وشراء 175.6 مليون ورقة مالية، منفَّذة على 11.8 ألف عملية.

بينما تمكنت شركة “التجاري الدولي” للسمسرة في الأوراق المالية من الاستحواذ على وصافة ترتيب شركات السمسرة خلال جلسة

اليوم،

إذ نفذت تداولات بقيمة 527.36 مليون جنيه مستحوذة على حصة سوقية قدرها 10.6%، من خلال 93.8 مليون ورقة مالية منفَّذة على 10.2 ألف عملية بيع وشراء.

في حين أن شركة “إي إف جي هيرميس الدولية” للسمسرة الأوراق المالية استطاعت احتلال المركز الثالث، بتداولات قيمتها 495.05 مليون جنيه، وحصة سوقية 9.9%، منفَّذة من خلال 44.98 مليون ورقة مالية، على 5.65 ألف عملية بيع وشراء.

وجاءت شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الرابع، بحصة سوقية 8.4%، وقيمة تداولات 417.6 مليون جنيه، منفَّذة على 146.2 مليون ورقة مالية، علي 12.6 ألف عملية بيع وشراء.

كما استقرت شركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية في المركز الخامس في ترتيب شركات السمسرة بجلسة البورصة اليوم، بتداولات قيمتها 315.7 مليون جنيه، وحصة سوقية بلغت 6.3%، من خلال بيع وشراء 152.3 مليون ورقة مالية، منفَّذة على 9.5 ألف عملية.

أسطول وعربية أونلاين داخل العشر الأوائل في تعاملات جلسة البورصة اليوم

واحتلت شركة “أسطول” لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات المركز السادس، حيث سجلت تداولات بقيمة 315.6 مليون جنيه توازي حصة سوقية تبلغ 6.3%، من خلال بيع وشراء 100.15 مليون ورقة مالية، منفَّذة على 9.2 ألف عملية.

وجاءت شركة “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، إذ نفذت تداولات بقيمة 267.1 مليون جنيه، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 5.4%، من خلال 111.98 مليون ورقة مالية منفَّذة على 8.9 ألف عملية بيع وشراء.

إلى ذلك تمكنت شركة “الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية من احتلال المركز الثامن، بتداولات قيمتها 250.48 مليون جنيه، وحصة سوقية 5.0%، منفَّذة من خلال 34.9 مليون ورقة مالية، على 4.3 ألف عملية بيع وشراء.

واستحوذت شركة “نعيم” للوساطة في الأوراق المالية على المركز التاسع، بتداولات قيمتها 230.6 مليون جنيه، وحصة سوقية بلغت 4.6%، من خلال بيع وشراء 46.8 مليون ورقة مالية، منفَّذة على 5.2 ألف عملية.

بينما نجد شركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية في المركز الأخير من العشر الأوائل في شركات السمسرة، خلال جلسة البورصة اليوم، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 4.4% بقيمة تداولات بنحو 218.1 مليون جنيه، من خلال بيع وشراء 113.1 مليون ورقة مالية، منفَّذة على 34.4 ألف عملية.