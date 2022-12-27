بقيمة 565 مليون جنيه.. 3 قطاعات تُهيمن على 44.3% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمن حوالي 3 قطاعات على 44.3% من قيم تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بقيمة 565 مليون جنيه.

وجاء القطاع العقاري في الصدارة بنسبة 17% وبقيمة 215.5 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 16% وبقيمة 202.6 مليون جنيه، ثم البنوك بنسبة 11.3% وبقيمة 146.5 مليون جنيه.

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-12-2022، على أداء متباين.

وهبط المؤشر الرئيسي “EGX30” نحو 0.52%، بنهاية التعاملات، بعد أداء متذبذب على مدار الجلسة، ليغلق عند 14485 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.44% عند مستوى 2761 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.28% عند 4087 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات على الأسهم 1.29 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 206 أسهم، ارتفع منها 69، وتراجع 55، فيما استقر 82 دون تغيير.

وفقَد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.94 مليار جنيه ليغلق عند 952.77 مليار جنيه، مقابل 954.71 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.