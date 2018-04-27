بقيمة 500 مليون دولار.. اتفاقية بين القابضة للنقل البحرى وشركة S.S.K

المال - خاصوقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، و"S.S.K" الأمريكية، اليوم الجمعة، اتفاقية للتعاون مع المؤسسات المالية للاستثمار والتمويل لجذب الاستثمارات الأجنبية.وقام محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بالتوقيع على اتفاقية التعاون مع أندرو ساوثويل، ممثل شركة "S.S

المال – خاص

وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، و”S.S.K” الأمريكية، اليوم الجمعة، اتفاقية للتعاون مع المؤسسات المالية للاستثمار والتمويل لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقام محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بالتوقيع على اتفاقية التعاون مع أندرو ساوثويل، ممثل شركة “S.S.K ” بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإسكندرية.

ونصت الاتفاقية أن تكون الاستثمارات في حدود من 100 : 500 مليون دولار للاستثمار في مشروع أو أكتر من مشروعات التطوير المستقبلية، التي تدخل فيها الشركة القابضة وشركاتها التابعة التي تبلغ 26 شركة تعمل في كل من مجالات النقل البحري والبري والتجارة الخارجية، وتعمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991.