بقيمة 500 جنيه للطن .. لافارج تخفض أسعار أسمنت الممتاز

انخفاضات متتالية تشهدها أسواق مواد البناء في سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 بعد إعلان شركة لافارج مصر هبوط أسعار أسمنت الممتاز في السوق المحلي بواقع 500 جنيهًا للطن بعد زيادات متكررة على مدار الاسابيع الماضي.

علمت المال من عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لمواد البناء أن لافارج مصر أعلنت مجدداً لوكلائها وموزعيها بما يفيد بتراجع أسعار الأسمنت اليوم في مصر حيث سجل سعر الطن الممتاز بورتلاندي 2330 جنيها للتجار، ونحو 2400 جنيها للمستهلك.

أسعار أسمنت الممتاز في مصر

وأكد أن سعر الأسمنت الممتاز مقاوم سينخفض إلى 2400 جنيهًا للتجار على أن يصل لنحو 2500 جنيه للطن للمستهلك.

الركود الكبير مجددً هو أحد ابرز الأسباب انخفاض سعر الأسمنت بالإضافة إلى توقف حركة البناء في بعض المحافظات مجددأ بعد قيام الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على المباني المخالفة مؤخرًا ما ادي الى انخفاض الطلب وتراجع الأسعار

وأشار إلى أن هناك تشديد لوقف اى بناء مخالف مالم يكون صاحبه حاصل على رخصة للبناء ، كما يتم التحفظ على كل معدات البناء حال المخالفة.

ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.