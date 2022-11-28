بقيمة 50 مليون جنيه.. الداخلية: ضبط 50 كيلو من «الشابو» في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط عنصر إجرامي بمحافظة الجيزة وبحوزته 50 كيلو جرام لمخدر الآيس “الشابو”، وقدرت قيمتها المالية بمبلغ 50 مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية -مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا- تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بمخدر الآيس (الشابو) بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني، الأمن العام، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وعثر بحوزته على كمية لمخدر الآيس “الشابو” وزنت 50 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 50 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.