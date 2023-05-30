بقيمة 50 مليون جنيه.. اقتصادية النواب توافق علي موازنة «معهد الخدمات المالية»

وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ،علي موازنة معهد الخدمات المالية والمقدرة بخمسين مليون جنيه للعام المالي 2023/2024 .

و بلغت تقديرات إجمالي الاستخدامات 50 مليون جنيه للعام المالي الجديد مقابل 47 مليون جنيه و 350الف جنيه للعام المالي الجاري.

كما بلغت تقديرات جملة الايرادات 24 مليون و 500 الف جنيه العام المالي الجديد ، مقابل 21 مليون و 850 الف جنيه للعام المالي الجاري .

واكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء ان موازنة المعهد قريبة من موازنة العام الجاري ولا يوجد فيها اختلاف كبير.



ويحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة و المستشار رضا عبد المعطي، مستشار رئيس الهيئة.